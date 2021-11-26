Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая с недавних пор начала появляться на публике, не так давно также показала, что выглядит довольно хорошо и ухоженно.

Актриса после премьеры фильма «Вечные» уже не раз появлялась на публике в разных нарядах, полностью скрывающих ее фигуру. В сети уже обсуждали вид Джоли, которая наконец-то начала оправляться после развода с Питтом.

Анджелина не раз рассказывала, что желает стареть естественным путем и не боится показаться с морщинами или с неловким внешним видом. Тем не менее, в серебряном платье с открытыми плечами звезда не только продемонстрировала, что выглядит хорошо, но и доказала, что все слухи о том, как она постарела, были ложными.

Не обошлось и без конфуза – криво наращенные волосы Джоли кусками свисали с прически, хотя это и не помешало знаменитости блистать на красной дорожке и удивлять фигурой не меньше.

Сейчас для поклонников особенно редкие фото, на которых Джоли непринужденно веселится или улыбается. После развода с Питтом она даже сменила стиль на более скромный. Фанаты любят вспоминать, какой позитивной и открытой актриса была ранее.

На одном из таких фото Джоли сверкала в белом платье без принтов и счастливо улыбалась. Минимум макияжа и естественность образа привлекли фанатов.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.