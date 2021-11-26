10-летняя дочь Ани Лорак Соня, которая начала активно вести блоги в социальных сетях, записала новое обращение к фанатам, опубликовав его в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, у Ани Лорак есть дочь - 10-летняя Соня. Ее Каролина Куек (так настоящее имя певиц) родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым была в браке некоторое время. Пара развелась, но это не мешает Мурату видеть малышку и даже вместе с ней отдыхать в Карпатах. Но Соню можно увидеть не только на страничках родителей, а она и самам ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых кадрах, которые записала малышка, Соня стояла перед камерой, демонстрируя себя и огромные хоромы на фоне. Девочка записала обращение, рассказав о своей новой страничке.
"Всем привет, ребят. И Соник Номик теперь в "Лайки". Подписывайтесь, будет интересно. Всех люблю", - сказала в ролике Соня.
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