Актриса Ли Ю-ми, которая сыграла роль игрока под номером 240 в культовом сериале "Игра в кальмара", показала новый образ в черном платье и на каблуках.
Как пишет Politeka.net, Ли Ю-ми стала знаменитостью, прославившись благодаря сериалу "Игра в кальмара". После выхода проекта у звезды стало более 7 миллионов фанатов, которые стали за ней следить в Инстаграм. Там звезда теперь активно делится интересными фото и видео, которые набирают сотни тысяч лайков.
На свежем фотоснимке Ли Ю-ми была в черном платье, а образ дополнила босоножками на высоком каблуке. Звезда шла по красной дорожке и улыбалась, когда ее снимали.
"Большое спасибо за красивую картинку", - написала на корейском актриса у себя в Инстаграм.
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Фанаты поставили множество тысяч "пальцев вверх" и начали засыпать комплиментами:
"Боже, красивая", "Удивительная", "Это невероятно", "Такая красивая, опубликовала минуту назад", "Боже, ты великолепна", "Прекрасно".
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