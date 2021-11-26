Эктор Хименес-Браво, который является успешным ресторатором в Канаде и Украине, а также звездой шоу "Мастер Шеф", рассказал о ведении бизнеса, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным в Украине ресторатором и ведущим шоу "Мастер Шеф". Также звезда ведет бизнес в Канаде, где у него тоже рестораны. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Кредит для ресторана: брать или не брать:

"Любой бизнес, особенно рестораны, требуют кредитов. Во всем мире бизнесы строятся на кредитные деньги. И это правильно.

В ресторанном бизнесе Украина кредиты очень дорогие, они занимают большое количество твоего расхода. Но твоя задача — сделать так, чтобы кредит был не больше 10% годовых, иначе это не рентабельно.

Я в свое время брал и на дом в Канаде кредит, и на бизнес, и на машину. В них есть смысл, потому что ты можешь сделать намного больше, чем за свои собственные деньги, и быстрее получить прибыль.

ПРОБЛЕМА В УКРАИНЕ

Здесь ты не защищен. В разгар локдауна в Украине не было помощи от государства, в то время как в Канаде выплачивали $100k для бизнеса, чтобы его поддержать и он не разорился", - написал Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво засветил роскошное авто цвета электрик с кожаным салоном

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