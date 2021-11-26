Известный украинский артист и молодой отец Виктор Павлик показал очаровательное фото с Народной артисткой Ниной Матвиенко.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который недавно стал отцом в браке с молодой блогершей Екатериной Репяховой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил на своей странице милое фото, на котором позирует в обнимку с Народной артисткой Ниной Матвиенко.

Как видно, на снимке Виктор позирует в нарядном образе – на нем темные брюки и белоснежная рубашка. Матвиенко тоже при полном параде – на ней красивое красное платье с белым узором, стилизованное под вышиванку. Они обнялись и мило улыбаются фотографу.

В подписи к публикации Павлик написал: "На вечере памяти Назария Яремчука". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию на странице артиста: "Нина Матвиенко. Какие вы красивые", "Красивое фото", "Любимки. Здоровья", "Хотела бы посмотреть этот вечер памяти. Где-то буде трансляция?", "Какие ж вы красивые".

Напомним, Скандал с женами Виктора Павлика вышел на новый уровень, готовится иск в суд: "Ты очень наглая тварь".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика Репяхова рассказала, что ее хотят уничтожить и намекнула, кто за этим стоит: "Не может простить мне...".

Также Politeka писала, что Павлик жестко обратился к бывшей после скандала с молодой женой: "Я тебе ничего не должен".