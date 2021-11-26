В сети показали фото до и после

В сети опубликовали фотоколлаж, на котором показали, как британский принц Гарри выглядел в юности, и как выглядит сейчас, став отцом семейства.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали интересный фотоколлаж, на котором показали фото британского принца Гарри в юности и после встречи с Меган Маркл.

Так, на первом снимке монарх и будущий отец двоих детей еще совсем юный, на вид ему лет 17-19. Здесь у него более густая шевелюра, нет бороды и очаровательная юношеская улыбка. На втором снимке можно увидеть, как принц Гарри выглядит сейчас, после свадьбы с Меган Маркл и рождения двоих детей – он заметно возмужал, завел бороду и в целом сильно изменился. Неизменной остается разве что веселая улыбка.

В подпсии к публикации написали: "Принц Гарри в юности и сейчас. Время внуку королевы Елизаветы II пошло на пользу, согласны? Пишите в комментариях". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию, высказывая свое мнение относительно принца Гарри.

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