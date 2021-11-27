Известный певец Макс Барских в тысячах километрах от Украины дал жару на сцене в кожаных штанах и вызвал восторг украинцев.
Как передает Politeka.net, Макс Барских является известным украинским артистом. Как известно, сейчас у певца проходят концерты в тысячах километрах от Украины
Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Макс Барских в кожаных штанах и блестящем пиджаке вышел на сцену города Сиэтл, США. Там он спел свою песню "Текила-Любовь" на английском языке.
"Seattle уже ощутил вкус #TequilaSunrise
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Следующие, San Francisco! Готовы?", — спросил Макс Барских.
Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Мы до сих пор под впечатлением", "Эх, Макс, красивооооо, но мало😉 Мы тоже хотим ощутить вкус Tequila Sunrise", "Мы тоже ощутили и без текилы горячо", "Песня классная, конечно. Но ещё бы хотелось узнать секрет стройности)", "А мы ощутили вкус твоего сладко - нежного , мелодично - ласкающего голоса ))) Испытали кайф от твоей чувственной музыки и пластики".
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