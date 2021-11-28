Украинская певица Анастасия Приходько, которая стала судьей популярного шоу "Співають всі" сняла новый клип и показала то, что осталось за кадром.
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась с поклонниками бэкстейджем клипа на песню «Подруга» в социальной сети Instagram.
В клипе задействованы такие знаменитости, как комик Дядя Жора, травести-дива Монро, блогер Олег Маушуковский и ведущая программы "Ревизор" Елена Филонова.
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Действия клипа происходят в квартире. На одном из фото Приходько с подругой Еленой Филоновой связали мужчину в трусах и пытались облить его жидкостью из канистры.
Анастасия Приходько считает, что зачастую сам процесс съёмок не менее интересней, чем сам клип.
Отметим, что песня "Подруга" – это первая премьера артистки за последние три года.
Анастасия посвятила новую композицию женской дружбе и девушкам, у которых были неудачные отношения.
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