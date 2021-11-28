Украинская певица Анастасия Приходько, которая стала судьей популярного шоу "Співають всі" сняла новый клип и показала то, что осталось за кадром.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась с поклонниками бэкстейджем клипа на песню «Подруга» в социальной сети Instagram.

В клипе задействованы такие знаменитости, как комик Дядя Жора, травести-дива Монро, блогер Олег Маушуковский и ведущая программы "Ревизор" Елена Филонова.

Действия клипа происходят в квартире. На одном из фото Приходько с подругой Еленой Филоновой связали мужчину в трусах и пытались облить его жидкостью из канистры.

Анастасия Приходько считает, что зачастую сам процесс съёмок не менее интересней, чем сам клип.

Отметим, что песня "Подруга" – это первая премьера артистки за последние три года.

Анастасия посвятила новую композицию женской дружбе и девушкам, у которых были неудачные отношения.

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