Відома співачка і суддя "Співають всі" Настя Приходько, яка таємно народила сина Луку, показала всіх трьох дітей разом.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009-му році.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото. На кадрі Анастасія Приходько потрапила на обкладинку журналу "Отдохни" разом зі своїм молодшому сином Лукою, якого таємно народила 8 місяців тому. Також вона показала знімок, де позує разом з трьома дітьми - Нана, Гордій і Лука.

"Знайомтеся, це Лука

Нашому малюкові через кілька днів буде вже 8 місяців

Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою і братом



І передаємо всім вам величезний привіт", - розповіла Анастасія Приходько.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Які прекрасні дітки", "Які ж нарні діти у найкрасивішої мами! 😍Супер! Фото дуже красиві, образи стильні!", "У вас чарівні діти й ви шикарна мама".

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