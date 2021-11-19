Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько у напівпрозорому вбранні зробила важливу заяву.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Настя Приходько в чорному боді, який відкриває вид на ідеальну фігуру дівчини. Свій образ вона доповнила напівпрозорою сорочкою. Під фото Приходько поділилася важливою новиною. Через деякий час, вона вирішила випустити пісню.

"Кожна прем'єра пісні - як іспит! Завтра я буду його здавати

Я завжди дуже хвилююся і переживаю! Але, цього разу, я вже не можу дочекатися виходу пісні "Подруга"

Вона про справжню жіночу дружбу, яка, я впевнена існує!



У кого є та сама справжня подруга?



P. S. Слідкуйте в сторіз за анонсами, щоб почути "Подругу" першими", - заявила Настя Приходько.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ах яка жінка, яка жінка, мені б таку...", "Красиве фото", "Вау, Настя, ти шикарна", "Настя, шикарна Діва", "Красивущая ти, Настюша, до неможливості!"

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