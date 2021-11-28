Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, любит смешить публику не только на сцене, но и на своей странице в социальной сети Инстаграм, где часто публикует интересные кадры.

Максим Галкин в последнее время не так часто показывает в сети кадры со съемок или моменты с участием в разных шоу. Обычно артист о своей работе говорит редко, обращая акцент на семью.

В этот же раз Галкин решил похвастаться моментами со съемок шоу «Вечерний Ургант», где хорошо провел время вместе с телеведущим, который насмешил публику не только сменой образа, но и выходкой с юмористом.

«Тамада был хороший и конкурсы интересные 🤪😂» - не стал отмалчиваться Галкин.

Пользователи поддержали новые кадры с артистом:

«Это был разрыв я ржал не останавливаясь; Да, действительно тамада был хорош 🔥 в лучших традициях, как говорится! Два любимых юмориста в одном зале и Митя 😂; Это коктейль убойной силы - Галкин+Ургант! Взболтать, не перемешивать😉🔥🔥🔥; Смотрела вчера, Максим как всегда бесподобен🔥🔥; Классный был конкурс!!! Как же вы насмешили!; На 4-й фото поза воина прям отлично вышла))) это я как преподаватель йоги говорю 😂👌 Как же вам красиво с кудряшками».

Как известно, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина двое детей, которых ему выносила суррогатная мать. На момент зачатия ее матери было уже более шестидесяти лет, и Алла Пугачева по медицинским показаниям не стала рисковать и вынашивать беременность сама.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

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