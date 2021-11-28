Известная продюсер и бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая отправилась со своими детьми - Наташей и Андреем на отдых в Карпаты.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. Также она является соосноватильницей продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Также у Горовой есть дочь - Наташа.

Так, на этот раз экс-жена Потапа опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ирина Горовая засветила, как проводит время в Буковеле. Она поднимается в Карпаты на подъемнике.

Как оказалось, в Карпаты Ирина Горовая отправилась со своими детьми. На фото она стоит рядом с Наташей Горовой и общим сыном с Потапом - Андреем Потапенко.

"Очень стильно", — подписала фото экс-жена Потапа.

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