Известная артистка Надежда Мейхер, которая прославилась в группе "ВИА Гра", без макияжа показала свой талант с необычной стороны.

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Также, она открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Мейхер в приспущенном платье решилась показать, на что способна. Вовсе без макияжа артистка начала исполнять оперную песню.

Как указала Надя Мейхер она исполняет оперу "Самсон и Далила". Стоит отметить, что ранее певица работала только в жанре "поп-музыки".

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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