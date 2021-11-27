Хореограф и танцор Влад Яма, судья проекта "Танці з зірками", суперфинал которого уже пройдет в эти выходные, показал, как проводит время с сыном Леоном.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма женился на красотке Лиле в 2015 году, а до этого много встречались. 9 декабря 2015 года у пары появился сын Леон. Сейчас мальчику 5 лет, но скоро он уже отпразднует шестой день рождения. Долгое время пара не показывала малыша, но в конце 2020 перестали прятать лицо. После этого мальчик часто мелькает в блогах родителей. Этот раз не стал исключением, ведь Влад опубликовал новые снимки с сыном в Инстаграм.

На кадрах Влад с Леоном были в футболках и шортах и играли в баскетбол. Яма опубликовал серию фото, показав развлечения с сыном.

"Мыслями Ями-Ями очень часто именно в Майами", - написал Влад.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивое фото", "Глаза мамины", "Орлы".

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