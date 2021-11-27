Теле- и радиоведущий Слава Демин, звезда "Голосу країни", устроил фотосессию, привлекая внимание фанатов к важной проблеме, поделившись подробностями в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Слава Демир является успешным теле- и радиоведущим из Украины. Звезда недавно взял интервью у Славы Каминской после скандала с Викторией Смеюхой, а теперь в Инстаграм показал, каким важным делом занялся.

На фото Демин был в джинсовом костюме. Слава в руках держал собаку по кличке Сэм.

"Мы с Сэмом желаем классного вечера.

Недавно участвовал в благотворительной фотосессии с бездомными животными "Будь в тренде! Не покупай - приюти!".

Оказывается, есть сайт adopt.ua, где размещаются онлайн-объявления о бездомных животных со всей Украины", - написал Демин.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Впервые на твоих фото кто-то красивее тебя", "Так это твой или нет?)", "У меня кошка с приюта".

Напомним, Андраде, у которой новый роман после Ломакина, рассказала о будущей свадьбе

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