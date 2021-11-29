Известная украинская актриса Ольга Сумская сняла необычное черно-белое видео под песню исполнителя Kamik - пользователи сделали массу комплиментов звезде.
Популярная артистка тщательно ухаживает за внешностью, пишет Politeka.net. Звезда не только использует домашние средства, но также регулярно посещает косметолога. В результате в свои 55 лет Ольга Сумская может позволить себе любой крупный план.
В этот раз актриса записала черно-белое видео с цветными вставками. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах звезда позировала на пляже, а ветер поднимал ее волосы, она стояла молча. На видео была наложена песня Kamik "Тишина на двоих".
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""Как музыку, люблю твою печаль,
Улыбку, так похожую на слезы, -
Вот так звенит надтреснутый хрусталь,
Вот так декабрьские благоухают розы..."
Марина Цветаева", - написала Ольга Сумская.
За шесть часов публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев. Поклонники сделали массу комплиментов артистке.
"❤️ Ольга ,какая же вы красивая и вдохновляющая", "😍😍😍😍😍😍МОЛОДЕЦ", "Невероятная", "👏👏👏 Божественно!🔥", "Красота❤️❤️", - написали пользователи сети.
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