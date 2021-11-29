Известная украинская актриса Ольга Сумская сняла необычное черно-белое видео под песню исполнителя Kamik - пользователи сделали массу комплиментов звезде.

Популярная артистка тщательно ухаживает за внешностью, пишет Politeka.net. Звезда не только использует домашние средства, но также регулярно посещает косметолога. В результате в свои 55 лет Ольга Сумская может позволить себе любой крупный план.

В этот раз актриса записала черно-белое видео с цветными вставками. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах звезда позировала на пляже, а ветер поднимал ее волосы, она стояла молча. На видео была наложена песня Kamik "Тишина на двоих".

""Как музыку, люблю твою печаль,

Улыбку, так похожую на слезы, -

Вот так звенит надтреснутый хрусталь,

Вот так декабрьские благоухают розы..."

Марина Цветаева", - написала Ольга Сумская.

За шесть часов публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев. Поклонники сделали массу комплиментов артистке.

"❤️ Ольга ,какая же вы красивая и вдохновляющая", "😍😍😍😍😍😍МОЛОДЕЦ", "Невероятная", "👏👏👏 Божественно!🔥", "Красота❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, 55-летняя Сумская рядом с Борисюком случайно показала лицо без макияжа и фильтров

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