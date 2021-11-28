Похоже, у Камалии (Натальи Захур), которую в Сети прозвали самой богатой певицей Украины из-за ее замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, подрастает достойная замена.
44-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых похвасталась талантом своих восьмилетних дочерей-двойняшек Мирабеллы и Арабеллы Захур, передает Politeka.net.
Самая богатая певица Украины Камалия показала, как ее малышки устроили настоящий концерт в холле особняка. Девочки, в спортивных штанах и топиках, танцевали и подпевали под известные песни. Заметно, что они очень старались.
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"Ждите скоро на большой сцене новый дуэт!)", - подписала кадры Камалия, предвкушая будущую славу своих дочерей.
Отметим, хотя все считают Мирабеллу и Арабеллу близнецами, на самом деле они двойняшки и при рождении, по словам самой Камалии, были совсем разными.
Арабелла выше ростом, очень спокойная, у нее отличный слух, она увлекается музыкой, хорошо играет на фортепиано, занимается вокалом. Мирабелла тоненькая, худенькая, но очень энергичная. Дома ее называют “девочка-ураган” и Фигаро, потому что она умудряется одновременно быть в нескольких местах.
К слову, Камалия отвела дочек в четырехлетнем возрасте в детскую школу танцев, организованную танцором Андреем Диким и его женой актрисой Лилией Ребрик.
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