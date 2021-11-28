Звезду "Квартал 95" юмориста Степана Казанина (Сергея Казанина) раскрыли на шоу "Маска" - артист скрывался в образе Шмеля.
46-летний комик поделился своими впечатлениями об участии в проекте. Ведущая бэкстейджа "Маска 2" Натэлла Кирс отметила, что Казанина редко можно встретить на телевизионных шоу, передает Politeka.net.
"Наконец-то, подошел образ! Или не звали раньше, не знаю...", - объяснился Казанин.
Блогерша поинтересовалась у Степана, что было самым трудным.
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"Очень тяжело дышать, но втягиваешься...", - признался он и тут же добавил, гораздо тяжелее было передвигаться.
Казанин показал свою необычную обувь: мохнатые сапожки на высоченной платформе.
"Смотри, какая у меня платформа... Мне кажется, сложнее ходить, чем дышать, хотя вот сейчас я готов был и в космос улететь... Такое ощущение, когда из этого (из обуви, - ред.) выпригиваешь, как космонавты из спускаемого аппарата", - признался звезда "Квартал 95" Казанин.
Пользователи Сети с энтузиазмом обсуждают Шмеля в исполнении юмориста:
"Ееее🔥🔥🔥Угадала)) Когда Данилко вспомнил о «Квартал-95», сразу поняла и подумала про Степана) Добавлю, что Степан чрезвычайно светлый человек 👍Приятно было увидеть его в этом шоу🔥"
"я так расстроилась, хоть и угадала, но так жаль, что он ушёл, ну можно же было выбрать песню лучше, нет, надо взять ту, где спеть нормально нельзя, только говоришь слова и всё"
"Такой голос сложно не узнать. Я на 95 квартале виросла"
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