Известная итальянская модель и актриса Моника Белуччи, которая снялась во многих фильмах, в образе звезды мировой оперной сцены Марии Каллас очаровала идеальной фигурой.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя актриса и модель из Италии Моника Белуччи стала голосом легендарной греческой оперной певицы Марии Каллас в постановке "Мария Калласс: письма и воспоминания", что стала театральной адаптацией одноименной книги Тома Вольфа.

В своем Instagram актриса поделилась видеороликом со сцены театра.

"Я очень благодарю вас, моя итальянская публика, за теплый прием в театрах Милана, Рима, Венеции. "Письма и мемуары" Марии Каллас автора Тома Вольфа", - написала Моника.

Как видим, Белуччи была одета в длинное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее красивую фигуру. Также актриса имела красивый макияж и собранные в пучок волосы. В руках звезда держала большой букет красных роз.

Публике понравилось выступление актрисы, они долго аплодировали, а в сети написали много комментариев.

"Боже мой, ты - истинное значение слова класс. 😍😍😍😍😍😍😍", "Великолепная 🦋 ", "Драгоценная 😘😘😘😘 ", "Шикарная 🔥🔥🔥 ", "Мировой класс... ты. Благослови твою душу ❤️🎩👏", - написали поклонники.

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