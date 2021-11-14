Відома актриса і модель Моніка Беллуччі, яка грала в багатьох популярних фільмах, вразила своєю красою в 57 років.

Як передає Politeka.net, Моніка Беллуччі є популярною італійською моделлю і актрисою. Як відомо, їй зараз 57 років, але вона не перестає дивувати своєю моложавою красою. Також, відомо, що вона є колишньою дружиною актора Вінсена Касселя, з яким у них дві дочки - Діва і Леоні.

Так, на цей раз актриса опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Моніка Беллуччі показує кадр з фотосесії з неяскравим макіяжем, де відмінно видно красу моделі.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вона така красива", "Так одержимий тобою", "Ти виглядаєш чудово", "Кохана", "Королева краси", "Мені подобається ваш макіяж", "неймовірна 😻 найкрасивіша у світі жінка", "Чарівна".

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