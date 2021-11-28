Американский танцор с украинскими корнями Максим Чмерковский, заменивший Григория Чапкиса в судейском кресле нынешнего сезона "Танців з зірками", удивил обращением перед главной битвой на паркете.

Чмерковский опубликовал серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировал в обнимку с кубком победителей, передает Politeka.net.

Судья умудрился поцеловать металлический шар, внезапно воспылав к нему чувствами.

"Наконец-то мы вместе! 🏆 Третья фото - это именно то, что я испытываю к этому зеркальному красавцу 😍😘 Сегодня финал @tanci1plus1 и кто-то станет победителем этого невероятного кубка! Желаю удачи финалистам и поздравляю всех с этим удивительным сезоном! 👏🏼❤️🤩💃🕺🏻🌟", - заявил Чмерковский в подписи к снимкам.

Последний раз хореограф надолго прилетал в Украину в 2011 году - тогда он участвовал в шоу "Холостяк".

Отметим, суперфинал "Танців з зірками" состоится в воскресенье, 28 ноября. За кубок, который, похоже, перехватил Чмерковский, поборются три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Ранее сообщалось, судья "Танців з зірками" Чмерковский поведал о своих ранах, которые никогда не заживут: "Я американский Дикусар"

Также, звезда «Голосу країни» Даниэль Салем проговорился об общих планах с Максом Чмерковским: «Это честь»

Politeka рассказывала, судья "Танців з зірками" Чмерковский покорил украинок новым фото: "Каким бы американцем вы не были..."