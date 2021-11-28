Дочь Оли Поляковой Маша, солистка группы "Швы", показала, как ее фотографируют друзья, опубликовав новое видео в ТикТок.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей. Ее старшая дочь Маша, которой сейчас 16 лет, начала делать первые шаги в творчестве и стала солисткой новой группы "Швы". Недавно у нее был концерт, который дочь Поляковой дала после возвращения с Мальдив. Не забывает Маша и о ТикТок, в котором ведет блог и показывает много интересного.

На новом видео Маша показала себя, подписав видео:

"Просто посмотрите, какие фотки делают мне мои друзья".

После этого были снимки крупным планом, на которых Маша выглядела забавно и нелепо.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А я и сама могу такое сфоткать", "Зато они с душой и как память", "Абсолютно никто, тем временем Маша...", "У меня муж так фотографирует", "Со второй орнула. Это же надо так было сфоткать".

Напомним, дочь Поляковой заделалась бьюти-блогером и показала, как избавляется от прыщей

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы

А еще Politeka сообщала, что Полякова кадрами с дочками на Мальдивах впечатлила даже Лесю Никитюк



