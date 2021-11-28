Дочь Оли Поляковой Маша, солистка группы "Швы", показала, как ее фотографируют друзья, опубликовав новое видео в ТикТок.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей. Ее старшая дочь Маша, которой сейчас 16 лет, начала делать первые шаги в творчестве и стала солисткой новой группы "Швы". Недавно у нее был концерт, который дочь Поляковой дала после возвращения с Мальдив. Не забывает Маша и о ТикТок, в котором ведет блог и показывает много интересного.
На новом видео Маша показала себя, подписав видео:
"Просто посмотрите, какие фотки делают мне мои друзья".
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После этого были снимки крупным планом, на которых Маша выглядела забавно и нелепо.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А я и сама могу такое сфоткать", "Зато они с душой и как память", "Абсолютно никто, тем временем Маша...", "У меня муж так фотографирует", "Со второй орнула. Это же надо так было сфоткать".
Напомним, дочь Поляковой заделалась бьюти-блогером и показала, как избавляется от прыщей
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы
А еще Politeka сообщала, что Полякова кадрами с дочками на Мальдивах впечатлила даже Лесю Никитюк