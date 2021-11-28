51-летняя западная модель Наоми Кэмпбелл, которую прозвали "Черной пантерой", показала новый образ, удивив видом на снимке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл является успешной моделью, которая прославилась в 90-е годы. Сейчас звезде 51 год и она активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где часто публикует фото с другими знаменитостями.

А в этот раз Кэмпбелл решила показать свое селфи. На фото Наоми была с афрокосичками. Звезда стояла у стены, сделав снимок себя.

"Воскресное селфи", - подписала тэгом фото Наоми.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Скучаю по тебе", "Это прекрасно", "Вау", "Люблю твою жизнерадостность", "Эй, красавица", "Красивая так счастлива, что у тебя есть прекрасная дочь и ты счастлива", "Привет, сладкая", "Африканская королева", "Легенда", "Ты можешь всегда спрятаться под моим зонтиком, красотка".

Напомним, западная модель Наоми Кэмпбелл взбудоражила видом в платье с вырезами на самых интересных местах

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