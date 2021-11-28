Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оказался в компании красотки-теннисистки Элины Свитолиной и рассказал о добром деле, которое им удалось сделать.
Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является успешным отечественным артистом и лидером группы "Океан Эльзы". Звезда сейчас готовится к выступлению на "Олимпийском". На новом фото в Инстаграм Святослав появился вместе со Свитолиной.
На фото Вакарчук надел стильный костюм. Рядом стояла Элина, которая для мероприятия надела черное платье в пол.
"Элина, спасибо, что заботишься о детском теннисе в Украине, даешь шанс талантливым детям тренироваться, участвовать в спортивных сборах и соревнованиях.
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И благодарен за приглашение на прошлой неделе на благотворительное событие твоего Фонда", - написал Святослав и рассказал, как удалось выручить для благого дела деньги.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Ого, хороший вклад получился", "Огонь", "Полезное дело"
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