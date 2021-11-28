Блогерка и начинающая модель Соня Евдокименко, внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, показала свою красотку-маму, поздравив ее с праздником.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко живет и учится в США, но иногда прилетает в Украину. Недавно звезда призналась, что скоро снова вернется, чтобы провести каникулы в Украине. Соня занимается постоянно фитнесом, ведет блог в Инстаграм, а также делает первые шаги в модельной карьере.
На новых фото, которые Евдокименко опубликовала в сторис, звезда была вместе с мамой. Как можно понять, снимки были сделаны в Киеве.
"С днем мам", - написала Соня.
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"Самая добрая и самая любящая душа. Люблю и не могу дождаться встречи с тобой", - добавила Евдокименко на фото.
На втором фото Светлана была уже одна, позируя у яхт-клуба.
"Элегантная, талантливая, заботливая. Моя Светлана Евдокименко", - написала Соня.
На последнем фото Светлана сидела у огромных дверей. Рядом стояла желтая сумочка.
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