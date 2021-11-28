Блогерка и начинающая модель Соня Евдокименко, внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, показала свою красотку-маму, поздравив ее с праздником.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко живет и учится в США, но иногда прилетает в Украину. Недавно звезда призналась, что скоро снова вернется, чтобы провести каникулы в Украине. Соня занимается постоянно фитнесом, ведет блог в Инстаграм, а также делает первые шаги в модельной карьере.

На новых фото, которые Евдокименко опубликовала в сторис, звезда была вместе с мамой. Как можно понять, снимки были сделаны в Киеве.

"С днем мам", - написала Соня.

"Самая добрая и самая любящая душа. Люблю и не могу дождаться встречи с тобой", - добавила Евдокименко на фото.

На втором фото Светлана была уже одна, позируя у яхт-клуба.

"Элегантная, талантливая, заботливая. Моя Светлана Евдокименко", - написала Соня.

На последнем фото Светлана сидела у огромных дверей. Рядом стояла желтая сумочка.

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