В сети показали фотоколлаж, на котором можно увидеть, как изменилась Кейт Миддлтон со времен студенчества и встречи с принцем Уильямом.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали интересный фотоколлаж, на котором показали, как изменилась жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Так, на первом фото коллажа будущую герцогиню можно увидеть еще юной студенткой. Она мило позирует на камеру в розовой кофточке и с небрежно уложенными волосами, еще и очаровательно улыбается. На втором снимке показали уже взрослую Кейт Миддлтон, которая стала женой британского принца Уильяма и получила титул Герцогини Кембриджской.

В подписи к публикации говорится: "Кейт Миддлтон в студенческие годы и сейчас. Такой была герцогиня Кембриджская, когда встретила будущего мужа – принца Уильяма. Что скажете, Кейт сильно изменилась? Пишите в комментариях". Пользователи тут же принялись комментировать фотоколлаж: "Естественная красота осталась при ней", "Какие-то не очень удачные фото вы выбрали", "Постарела", "Прекрасная", "Красивая она и все тут", "Она красотка".

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