Известная блогерша и участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко показала очаровательное фото из приюта для животных.

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша Юлия Бельченко, которая на шоу "Холостяк" получила прозвище "Зайка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети милое фото с новыми пушистыми "друзьями" и рассказала о своем посещении приюта для животных.

На фотографии Юлия запечатлена на улице, она присела рядом с двумя веселыми песиками и тискает их руками. Перед камерой красотка появилась в стильных светлых джинсах с белыми кроссами и теплой черной куртке с воротником. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Место, где я чувствую себя нужной. Каждый раз покидая стены приюта понимаю, что день прожит не зря. Маленькие поступки делают мир лучше. Благодарю всех, кто сегодня посетил Бородянский приют с нами. Вы – люди с большим сердцем".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию красотки: "Юля, ты очень добрая и чуткая девушка с огромным сердечком!", "Ты красавица и умница, удачи тебе!", "Юля ты молодец!", "Ты очень нужный человек на земле", "Ты подаешь хороший пример, молодец", "Хорошо, что есть люди, которые делают добро", "Ты умница".

Напомним, Юля "Зайка" не выдержала и рассказала о проблемах с мужчинами после "Холостяка": "Лучше остановиться".

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