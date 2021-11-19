Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" улетела во Францию, где встретилась с украинским футболистом и "Холостяком" Сергеем Мельником.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко ("Зайка") стала широко известной после участия в 11 сезоне реалити "Холостяк", где главным героем стал бизнесмен Михаил Заливако. Хоть Юлия и не стала избранницей мужчины, за ее жизнью в Instagram все же следит более 270 тысяч человек.

На этот раз Юлия "Зайка" улетела во французский город Ницца вместе с украинской актрисой и блогеркой Надин Медведчук. Так, девушка показала поклонникам, в каком отеле они остановились.

Также Юлия решила затронуть тему встреч с мужчинами и рассказала, что каждой девушке приятно, когда за нее платят в кафе, ресторанах и на прогулках, а потом записала несколько сторис из местного ресторана, где они встретились с главным героем 5 сезона шоу "Холостяк" – футболистом Сергеем Мельником.

"Что по ценах?", - сказала "Зайка" и показала меню в ресторане.

После ужина Надин, Юлия и Сергей отправились на прогулку по городу.

"Народ, мы в Ницце! Вы можете это себе представить?",- сказала Юлия.

"Я не представляю. Девчонки, куда вы меня привезли?",- весело ответил Мельник.

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