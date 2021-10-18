Колишня учасниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко показала чарівні фото в мережі і поділилася потаємним.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і колишня фаворитка Михайла Заливако на шоу "Холостяк" Юлія Бельченко ("Зайка") поділилася на своїй сторінці в Instagram милими кадрами, на яких позує в чарівному образі.

На нових знімках Юля відображена в цікавій локації, мабуть, десь на відпочинку. Перед камерою вона з'явилася в короткій чорній сукні цікавого фасону з темним поясом на талії. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і засмаглі ніжки красуні. Свій образ вона доповнила кокетливою капелюшком, під якою недбало укладені волосся, а на її обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до фотографій Бельченко поділилася своїм секретом щастя: "Багато хто бажає мені знайти чоловіка... Я раніше вважала, що я стану щасливою, коли: досягну успіху у своїй справі, зустріч своєї людини і побудую з ним відносини. Так, це компоненти щастя. Але я зрозуміла, що поки я не подружуся з собою – я не зможу випробувати справжню насолоду і радість від життя. Я прийняла рішення побудувати відносини з найважливішою людиною у своєму світі. СЕБЕ. І я вже на цьому шляху. Світ вже змінюється всередині мене і відповідно зовні. Я вибудовую відносини ... відносини з собою".

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