Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко, після фальшивого весілля з Богданом Юсипчуком, знову заговорила про весілля.

Як пише Politeka.net, популярна блогерка та колишня фаворитка бізнесмена Михайла Заливако на шоу "Холостяк-11" Юлія Бельченко ("Зайка") декілька місяців тому розіграла мережу фальшивим одруженням із ведучим програми "ЖВЛ" Богданом Юсипчуком. Тоді в Юлії була фотосесія у весільній сукні, однак дівчина вирішила подати це як справжнє весілля.

Пізніше пара зізналася, що це був фейк.

Цього разу Юлія знову вирішила пожартувати і заговорила про одруження зі своїм бізнес-партнером Дмитром.

"Ти одружишся зі мною?", - жартома запитала "Зайка".

Після згоди чоловіка Юлія поцікавилася, чи буде в неї заручальна каблучка від Тіффані, яка коштує два мільйони гривень. Хлопець жартома відповів, що вона достойна найкращого.

Рaніше Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" вразила виглядом без макіяжу і в домашньому одязі: "Просто ненажера".

Нагадаємо, що Юля "Зайка" з "Холостяка" після фальшивого весілля знову з'явилася в образі нареченої: "Я зрадила себе".

A ще Politeka повідомляла, що Юля "Зайка" з "Холостяка" показала, як у вбранні за 2 тис.грн. виглядати на мільйон: розріз і потайна застібка.