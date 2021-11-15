Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко, після фальшивого весілля з Богданом Юсипчуком, знову заговорила про весілля.
Як пише Politeka.net, популярна блогерка та колишня фаворитка бізнесмена Михайла Заливако на шоу "Холостяк-11" Юлія Бельченко ("Зайка") декілька місяців тому розіграла мережу фальшивим одруженням із ведучим програми "ЖВЛ" Богданом Юсипчуком. Тоді в Юлії була фотосесія у весільній сукні, однак дівчина вирішила подати це як справжнє весілля.
Пізніше пара зізналася, що це був фейк.
Цього разу Юлія знову вирішила пожартувати і заговорила про одруження зі своїм бізнес-партнером Дмитром.
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"Ти одружишся зі мною?", - жартома запитала "Зайка".
Після згоди чоловіка Юлія поцікавилася, чи буде в неї заручальна каблучка від Тіффані, яка коштує два мільйони гривень. Хлопець жартома відповів, що вона достойна найкращого.
Рaніше Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" вразила виглядом без макіяжу і в домашньому одязі: "Просто ненажера".
Нагадаємо, що Юля "Зайка" з "Холостяка" після фальшивого весілля знову з'явилася в образі нареченої: "Я зрадила себе".
A ще Politeka повідомляла, що Юля "Зайка" з "Холостяка" показала, як у вбранні за 2 тис.грн. виглядати на мільйон: розріз і потайна застібка.