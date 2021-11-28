Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, которая с мужем Валерием Бабейко (гитаристом коллектива), показала, как проводит время в ОАЭ.
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является популярной отечественной певицей и солисткой группы The Hardkiss. Сейчас звезда отдыхает с мужем Валерием Бабейко, по совместительству гитаристом группы, в ОАЭ. Также пара туда взяла маленького сына. Санина решила показать в Инстаграм, как проходит отдых.
На новых кадрах Юлия Санина была в прозрачном зеленом наряде и топике. Звезда стояла у верблюдов. На других снимках Юлия уже была сама и с сыном. Фото получились очень солнечными и яркими.
"Познакомились тут с местными - такие интересные", - написала Санина.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Втюрился с первого взгляда", "Какое прекрасное видео", "Второе и шестое фото мои любимые", "Такая настоящая Вы и красивая. Неимоверно теплые и душевные кадры)", "Это Вас муж фоткал?руки с того места".
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