Певица Лида Ли показала яркие кадры, как она выглядела в начале своего пути в шоу "Танці з зірками", а также поделилась своими переживаниями.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Лида Ли, которая в одном из эфиров покинула шоу "Танці з зірками", поделилась своими эмоциями перед финалом танцевального проекта. В своем Instagram девушка выложила несколько кадров, которые были сделаны еще в самом начале для промо-ролика ее участия.

На снимках Лида запечатлена в интересной локации и удивительном образе. перед камерой она появилась в оригинальном серебристом платье с белоснежной пушистой накидкой. Ее волосы аккуратно уложены и украшены необычным аксессуаром, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Ещё тогда я не подозревала какой увлекательный период жизни меня будет ждать. Люди эксперименты, вызовы, яркие моменты, трудности, шейпы, кики, что на этом проекте встречусь со своими страхами, но обрету новые грани и возможности. Время пролетело так быстро. И сегодня уже супер финал! Хочу пожелать удачи всем финалистам, и вы присоединяйтесь, они очень сильно переживают и нуждаются в поддержке!".

Напомним, Экс-подопечная Монатика Лида Ли впечатлила страстным видом в эффектном наряде: "Волнению нет предела!".

Как сообщала Politeka, Лида Ли после вылета из "Танців з зірками" приготовила украинцам сюрприз, Демин не стал молчать: "А какой...".

Также Politeka писала, что Lida Lee в белоснежном пиджаке без ничего заинтриговала украинцев: "Не просто шалость".