"Мы знаем, как много он для тебя значил"

Американский актер Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в фильме "Дюна", скорбит за своим другом, модельером Вирджилом Абло.

25-летняя звезда Голливуда опубликовал серию фото в своем микроблоге в Инстаграм, выражая боль в связи с утратой близкого человека, передает Politeka.net. На одном из снимков Шаламе обнимает товарища.

Кроме того, актер показал переписку с Вирджилом - так общаться могут только хорошие друзья.

Пользователи решили поддержать своего кумира добрым словом:

"Знаем, что ты любил его, чувак! Мы все сделали! Он был одним из великих ❤️❤️"

"мне жаль 😢"

"Покойся с миром, легенда моды 🤍"

"Соболезнуем твоей потере, Тимоти. Мы знаем, как много он для тебя значил. Вирджила не забудут ❤️"

"Спасибо за этот красивый пост в честь красивой жизни"

"Мне очень жаль, малыш"

С приходом популярности, Шаламе стал чаще появляться на кинофестивалях, демонстрируя из года в год все более смелые и даже провокационные образы. Он сотрудничает с известными дизайнерами, в том числе с Вирджилом Абло. Так, в 2019 году Шаламе представлял на «Золотом глобусе» фильм «Красивый мальчик», и оделся соответствующе. Он выбрал костюм Louis Vuitton от Вирджила Абло, состоящий из брюк и рубашки черного цвета с небольшим дополнением в виде блестящего харнесса. Известно, что этот элемент гардероба был позаимствован модными дизайнерами из квир-культуры.

Отметим, Вирджил Абло, художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton, а также основатель собственной компании Off-White, скончался 28 ноября. Модельер два года боролся с раком - сердечной ангиосаркомой, и все это время продолжал творить.

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