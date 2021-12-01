Даша Ставнича, участница 11-го сезона шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, сейчас наслаждается отдыхом в экзотической стране.

23-летняя фитнес-тренер Даша Ставнича после участия в "Холостяке" стала очень популярной в соцсети. У девушки образовалась своя армия поклонников. Блондинка регулярно делится с подписчиками событиями из жизни, дает советы по поводу красоты и здоровья. В новом посте экс-фаворитка Заливако продемонстрировала достоинства своей спортивной фигуры, передает Politeka.net.

Даша Ставнича позировала в изумрудном купальнике в тени причудливого дерева. Судя по геометке, она находится сейчас в Кении.

Красотка выбрала лучшие ракурсы, чтобы продемонстрировать, как здорово она выглядит. На заднем фоне виднеется кромка белоснежного пляжа с зонтиками и шезлонгами, а также лазурь Индийского океана.

"Путешествия — пустая трата денег и времени или что-то важное? Если бы была возможность прямо сейчас отправиться в любую точку мира, куда бы ты полетел(а)? Пиши мысли в комментариях, пообщаемся✨", - предложила Даша в подписи.

Пользователи кинулись отвечать, не забывая нахваливать девушку:

"На Кипр или Грецию 😁🌊☀️"

"Я бы отправилась в кругосветку 😌🙌🏻 - вот это ты рисковая 😂 я бы точно не поехала) хаха"

"Идеальная"

"Париж, Греция, Хорватия, Мальдивы, список очень велик😍"

"Все дело в деньгах... а их нету... А мечтаю увидеть Мальдивы..."

"Нет смысла писать, все равно я никуда не поеду, а ты классная)))продолжай в том же духе)))"

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