Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко поделилась эмоциями после проигрыша бывшего мужа Дмитрия Дикусара в "Танцях з зірками".

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте. Также она является бывшей женой известного танцора и хореографа Дмитрия Дикусара.

Так, на этот раз танцовщица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алена Шоптенко позирует на камеру с командой проекта "Танці з зірками". Под фото она решила высказать свои эмоции после проигрыша своего бывшего супруга Дмитрия Дикусара в шоу. Как известно, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место в финале.

"Любой проект – это люди.

За все сезоны "Танців" этот, пожалуй, был для меня самым душевным. Он пропитан уважением, доверием, поддержкой, верой и искренней любовью к танцу. Такой родной.



Это именно тот случай, когда все сошлось. Запал новых талантливейших танцоров, самоотверженная вовлеченность звёзд, режиссерская команда "на одной волне", эмоциональная и "танцевальная" близость всех участников процесса. Все это позволяло быть максимально открытым друг с другом, работать в команде и создавать красоту.

Лучший показатель сезона – его финалисты. Пары в финале в этом году очень сильные.



Даже несмотря на усталость, сейчас я абсолютно счастлива. Сезон удался! Спасибо всем участникам и команде за это.

Для меня большая честь быть частью такой режиссёрской группы!



Владимир Завадюк – ты сердце этого проекта



И конечно, ничего этого не было бы без самого большого мотиватора и вдохновителя – зрителей! Спасибо вам", — высказалась Алена Шоптенко.

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