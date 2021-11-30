Телеведущая Оля Фреймут, которая стала звездой программы "Ревизор", показала, как проводит время с младшей сестрой в Киеве, поделившись кадрами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной отечественной телеведущей и звездой шоу "Ревизор". Звезда сейчас замужем за гендиректором "Нового канала" Владимира Локотко. Сейчас Фреймут занята воспитанием украинцев, обучая их этикету. Не забывает Оля и об Инстаграм, в котором делится самым интересным.
В этот раз Оля показала младшую сестру-красотку Юлю. Фреймут довольно долгое время ее скрывала, но теперь иногда можно увидеть их вместе. На новом фото Оля и Юля сидели в одном из заведений Киева. Сестры улыбались, позируя для фото.
А еще на одном сторис Оля рассказал об этикете и походах в гости.
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"Мы особенно ценим общество родных. Поделюсь с вами этикетом гостеприимство - как устроить праздники, быть самым интересным, желанным гостем, стать самому ссебе "гетсби", - написала Оля.
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