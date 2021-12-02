Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как ухаживает за внешностью в салоне красоты - теперь понятно, почему у звезды такая гладкая кожа.
Популярная телеведущая тщательно ухаживает за внешностью, ведь ее обязывает профессия, передает Politeka.net.
Леся Никитюк не только старается регулярно посещать спортзал и правильно питаться, также она бывает и в кабинетах салонов красоты.
В одних из последних сторис звезда показала, как ей делают чистку лица, избавляя от черных точек и прыщиков. Теперь понятно, почему у Леси Никитюк такая гладкая и идеальная кожа.
"Наконец-то пришла на чистку", - написала красотка.
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А позже она в шутку спросила у косметолога: "Маш, может, хорош издеваться?".
Кроме того, Леся Никитюк показала, как ее избавляют от целлюлита. На кадрах по пятой точке телеведущей проводили специальным прибором.
"Эндосфера. Пора немного взяться за себя", - написала красотка.
Отметим, в недавнем интервью Леся Никитюк рассказала, что ради фигуры отказалась от макаронов, хлеба, булок, свинины и телятины.
По возможности, звезда покупает или привозит от мамы овощи, курицу и домашние яйца.
Здоровое питание для телеведущей - это совсем недорого, как принято думать.
Напомним, Никитюк разоткровенничалась о сбережениях и заработках
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