Звезда показала, как над ней работают специалисты

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как ухаживает за внешностью в салоне красоты - теперь понятно, почему у звезды такая гладкая кожа.

Популярная телеведущая тщательно ухаживает за внешностью, ведь ее обязывает профессия, передает Politeka.net.

Леся Никитюк не только старается регулярно посещать спортзал и правильно питаться, также она бывает и в кабинетах салонов красоты.

В одних из последних сторис звезда показала, как ей делают чистку лица, избавляя от черных точек и прыщиков. Теперь понятно, почему у Леси Никитюк такая гладкая и идеальная кожа.

"Наконец-то пришла на чистку", - написала красотка.

А позже она в шутку спросила у косметолога: "Маш, может, хорош издеваться?".

Кроме того, Леся Никитюк показала, как ее избавляют от целлюлита. На кадрах по пятой точке телеведущей проводили специальным прибором.

"Эндосфера. Пора немного взяться за себя", - написала красотка.

Отметим, в недавнем интервью Леся Никитюк рассказала, что ради фигуры отказалась от макаронов, хлеба, булок, свинины и телятины.

По возможности, звезда покупает или привозит от мамы овощи, курицу и домашние яйца.

Здоровое питание для телеведущей - это совсем недорого, как принято думать.

Напомним, Никитюк разоткровенничалась о сбережениях и заработках

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