Известная певица Виктория Смеюха, которая недавно рассказала о резком поведении коллеги Киминской, впечатлила сменой образа перед скорым выходом ее новой песни.

Совсем скоро Вика Смеюха выпустит композицию, которую очень жали фанаты. На фоне скандала со своей бывшей коллегой из «НеАнгелов» Виктория не стала сидеть на месте и решила показать интригующий анонс. По словам Вики, она решила сделать сюрприз.

«Друзья, этот анонс должен был выйти немного позже, но в Ваших многочисленных сообщениях я увидела жажду ожидания новой работы.🤗 Как никогда хочется поделиться с Вами своими сокровенными эмоциями.❤️❤️❤️

10 декабря 2021 года состоится долгожданная премьера моей новой песни – «Говори что хочешь». Я знаю, что вы долго ждали, но такие искренние откровения требуют своего времени и места. 🌍 И здесь действует новое правило – «Говори что хочешь»! Пишите, что чувствуете, слушая этот фрагмент? 🙏🏼» - высказалась Вика.

Поклонники отреагировали:

«Великолепно👏; Сильный вокал🔥 Это и в группе было заметно😍; Я чувствую шок - наконец-то я слышу силу вашего голоса!; Как же я жду этот трек 🤤🔥; Чувствую это хит 🔥; Как всегда думаю,что будет пушка; На разрыв 🔥🔥🔥просто до глубины глубин 😍 Наконец-то уделаешь Каминскую😂».

Недавно Вика попала в громкий скандал – ей подарили торт с портретом Каминской, и она его с удовольствием разрезала, оттяпав Славе голову.

После этого Вика дала откровенное интервью в программе "Зірковий шлях", в котором рассказала об унижениях и буллинге со стороны Каминской. По словам Смеюхи, доходило не только до ругани, но и до рукоприкладства и драк.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в парике заинтриговала ответом на интервью Смеюхи, видео: "Ну заяц, ну погоди...".

Как сообщала Politeka, Смеюха разоткровенничалась о буллинге в "НеАнгелах": "Вика тупая, Вика плохо двигается…".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" после скандала со Смеюхой показалась в неожиданном виде: "И в дамках".