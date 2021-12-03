Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, поделилась своим радостным настроением - пользователи Сети сразу заметили яркие глаза звезды, мол счастья не скроешь.

Снежана Бабкина - танцовщица и актриса, а с некоторых пор и блогерша, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм она делится личным, а также на фото хвастаться хорошим настроением.

Этот раз не стал исключением: на фото артистка улыбалась, а ее глаза просто светились от счастья, что заметили пользователи Сети.

"Всех с первым днем Зимы!❄️

Люблю! Целую!!!💋

Будьте здоровенькие!🙌🏻", - написала Снежана Бабкина.

За 11 часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Ну, какова красота ❤️", "Какие вы красивые🔥🔥, "ох уж эти глаза, горят от счастья😍😍", "И я вас Снежаночка! За ВСЕ!!!! ❤❤❤❤", "Цемчики💙", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Сергей Бабкин признался, что изменял жене с женщинами легкого поведения. Услуги обходились от 50 до 500 долларов.

Снежана давно простила мужа, хотя поначалу даже думала от него уходить.

Пара проработала свои проблемы, и продолжает жить вместе, воспитывая детей.

По словам жены Бабкина, она стала заниматься собой, и сразу заметила, как изменилось отношение к ней.

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