Украинский певец и телеведущий Виталий Козловский, который недавно показал себя с седыми волосами, решил вспомнить былые дни и задумался о начале карьеры.

В этот раз мужчина решил вспомнить прошлое и опубликовал несколько памятных старых фото и кадров, которые показывали его в разные периоды творчества. По словам Козловского, в тот момент ему такие прически казались хорошей идеей.

«В каком образе я был, когда вы начинали следить за моим творчеством? Вижу ваши реакции на вопросы в Стори! Как приятно, сколько людей со мной так долго. Еще с того времени, когда я был зеленым и неопытным, с длинными волосами и большой верой в свое дело.

Со временем волосы стали короче, но вера в то, что я делю, чем увлекаюсь стала больше и сознательнее. Кстати, длинная прическа у меня была еще со времен участие в шоу «Жизнь». Танцевал с Русланой, с такой прической считал, что будет больше динамики, они будут летать», - рассказывает Козловский.

Ранее 36-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в новом образе.В волосах и бороде Козловского появилась седина.

"А вы любите снег?", - спросил он у своих подписчиков.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Козловскому идет легкая проседь.

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