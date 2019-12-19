У 2020 році буде ще два бої

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі в 2020 році проведуть відразу два поєдинки.

Після першого поєдинку, який відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, боксери домовилися про другий бій, який відбудеться 22 лютого 2020 року. Однак навіть якщо в другому поєдинку переможе один з боксерів, вони вже домовилися про третій поєдинок. Його дата - літо 2020 року, повідомляє Mirror, посилаючись на промоутера британця Френка Уоррена.

«Вони знову будуть битися, незалежно від того, хто переможе, влітку», - сказав Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі.

Додамо, що в першому поєдинку Вайлдер захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

До слова, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками з приводу свого майбутнього.

31-річний британський боксер зізнався, що незабаром може завершити професійну кар'єру.

За словами лінійного чемпіона суперважкого дивізіону, він планує провести ще три бої, після чого не виключає, що піде з боксу.

«Не можу говорити про свою відданість боксу. Не можу нічого обіцяти вболівальникам. У мене залишилося три бої. У моєму контракті сказано: «Ще три бої і Ф'юрі йде». Я можу стати тенісистом або кимось ще. Я знаю, що можу досягти успіху в будь-якому виді спорту.

Що стосується Вайлдера, то він після бою Джошуа і Руїса похвалив ... Володимира Кличка. «Джошуа зробив те, що було необхідно для перемоги. У тренувальному таборі у нього був Володимир Кличко і Джошуа працював по його схемі - удар, захоплення, утримання. Це все, що він робив під час бою», - цитує боксера Boxing Scene з посиланням на The Athletic.

34-річний Вайлдер не знає поразок на професійному рингу - 42 перемоги (41 нокаутом) і одна нічия. У послужному списку 31-річного Ф'юрі - 29 перемог (20 нокаутом), жодної поразки, одна нічия.

Нагдаємо, раніше Ф`юрі показав, чого очікує від Вайлдера у реванші.

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