Форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу в єврокубках і тепер відсторонений від футболу

В українському футболі розгорівся черговий скандал. На цей раз він пов'язаний з допінгом. Як стало відомо, форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу ЛЄ проти Мальме.

23-річний нападник відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності. Як передає Politeka, про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

На даний момент з'ясовуються всі нюанси і обставини з даного питання.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів і зробив 2 ассисти в 23 матчах за київський клуб.

Відзначимо, що раніше в чемпіонаті України на допінгу попадався захисник Шахтаря Даріо Срна. У допінг-пробі поза змаганнями у хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

З огляду на те, що Срна визнав, що нібито ненавмисно порушив правила, а також вислухавши пояснення гравця, Національний антидопінговий центр застосував до футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення. Термін відсторонення обчислюється з дати взяття проби, а саме з 22 березня 2017 року.

Таким чином, Срну допустять до участі в змаганнях по 22 серпня 2018. Відзначається, що хорватський захисник зможе повернутися до тренувань з командою за два місяці до закінчення терміну відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року.

Після допінгового скандалу і завершення терміну дискваліфікації хорватський футболіст провів минулий сезон в італійському Кальярі.

Після закінчення терміну контракту з клубом з Сардинії Даріо Срна покинув команду в статусі вільного агента і прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

Після цього 37-річний хорват повернувся в донецький клуб і увійшов до тренерського штабу нового наставника Гірників Луїша Каштру.

Даріо Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 рік і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років в донецькому клубі хорватський захисник провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, десять чемпіонських, сім Кубків і вісім суперкубків України.