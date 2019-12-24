Українець Василь Ломаченко був вражений тим, що між ним і Теофимо Лопесом на момент їх бою буде різниця в 10 років

«Я ніколи не думав про вік. Це виходить, що мені було 10 років, а він тільки народився, мені було вже 20 років, і я виграв Олімпійські ігри, а йому було 10 років і він боксував лише по юнакам ще. Йому точно 22 роки? Ну розмовляє від прям на все 30-40 років. Впевнено говорить, впевнений у собі.

Я ніколи не замислювався про вік, але виходить, що на 10 років старше за нього. Напевно, так і буде приблизно в бою. Це все одно, що я вже навчаюсь в університеті, а він – ще в школі».

Нещодавно ми писали, що Теофимо Лопес продовжує переконувати всіх у тому, що у Василя Ломаченка немає шансів в бою з ним.

«Просто дочекайтеся наступного року, і ви побачите, як Теофимо переможе Ломаченко. Я не збираюся дозволити напівлегковаговику вийти і взяти над собою верх. Я великий хлопець, от і все. Справа не в «ударах праворуч». Я не просто нокаутер, ось що важливо. Я розумний. Мої удари зрячі. Це не удари: «закрию очі і вдарю», ні, я знаю і бачу, куди бити. Неважливо скільки буде потрібно раундів, вони дійдуть до мети. Ломаченко піде, а я прийду", - заявив Лопес.

Також Лопес заявив, що Ломаченко зараз піднявся на рівень його ваги.

"Ні, він дрібний. Він піднявся в мій вагу. Скоро я піднімуся в перший напівсередня, так що, можливо, я піду з легкої ваги голосно. Я роблю все правильно", - резюмував Лопес.

Крім того, боксер розповів, що бій буде цікавим і єдине, що зараз потрібно вирішити - це визначиться з ареною та інше.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.