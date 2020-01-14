Також боксер згадав про що спілкується з українськими друзями.

Володар регулярного пояса WBA в напівсередній вазі, російський боксер Олександр Беспутін розповів про відносини з українцями Василем Ломаченко та Олександром Усиком

Інтереси всіх трьох боксерів представляє менеджер Егіс Клімас. Крім цього, спортсмени є друзями, і в мережі можна знайти не одне фото, де вони разом.

«Мене часто запитують, спілкуємося ми на політичні теми. А у нас не так багато часу на такі розмови. Ми говоримо про життя. Чесно скажу: я ні з Сашком, ні з Васею на тему політики не спілкувався. Особисто мені дуже гірко, що два братні народи ворогують», - заявив боксер з прізвищем, що «говорить саме за себе» порталу «Р-Спорт».

Професійна кар'єра Беспутіна налічує 14 поєдинків, у всіх він здобув перемоги, 9 нокаутом. Останній свій бій Беспутін провів проти іншого росіянина Раджаба Бутаєва восени минулого року. У тому поєдинку судді віддали перемогу, а з ним і титул чемпіона WBA Олександру Беспутіну.

Раніше Politeka писала, що український боксер Василь Ломаченко потрапив в скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом. У ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил. Відео підірвало мережу і більшість українців жорстко засудило боксера.

У своє виправдання Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з кадрами любительської кар'єри боксера, зокрема, перемоги на двох Олімпіадах. У ролику зроблений акцент на українському прапорі, який Ломаченко кожен раз після перемог тримає в руках.

Також в середині ролика можна почути український гімн. "Так було, так є і так буде!", - підписав відео Василь.

Як повідомляла Politeka, український художник познущався над Ломаченко через путінський спецназ: "творіння" підірвало мережу.

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