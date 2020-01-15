Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Енді Руїс-молодший отримав солідну пропозицію про проведення ще одного великого бою

Промоутер боксера Едді Хірн хоче звести Руїса з ще одним своїм підопічним Ділліаном Уайтом. За цей бій Хирн обіцяє Руїсу семизначну суму, тобто, як мінімум мільйон доларів. Ймовірний бій може відбутися в кінці березня або на початку квітня у Великобританії.

Варто відзначити, що Ділліан Уайт приятелює з Володимиром Кличком, про що свідчать їхні спільні фото.

У недавньому своєму інтерв'ю британський боксер згадав, як проходили сесії чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтея Уайлдера і колишнього чемпіона світу Володимира Кличка. Уайт заявив, що бачив, як українець відправив у нокаут американця, під час спарингу.

У своїй професійній кар'єрі Ділліан Уайт виграв 27 боїв, а поступився всього в одному - Ентоні Джошуа чотири роки тому.

Уайт є офіційним претендентом на чемпіонський бій за версією WBC. Але поки що там відносини з'ясовуватимуть Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі.

Енді Руїс провів 35 боїв, двічі поступившись. Останній поєдинок він програв рішенням суддів в матчі-реванші з Ентоні Джошуа.

А перша його поразка датується груднем 2016 року. Тоді Руїс поступився потенційому супернику Усика Джозефу Паркеру.

Раніше Politeka повідомляла, що Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, заявив телеканалу Sky Sports, що його підопічний проведе бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, якщо той обере пріоритетним в першому бою захищати пояс WBO.

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