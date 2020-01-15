Читачі українського інтернет порталу мали можливість особисто вибрати переможця в номінації "Кращий спортсмен України 2019 року"

Голосування проходило на сайті sport.ua. Серед 15 претендентів перемогу отримала дзюдоїстка Дарина Білодід, яка стала чемпіонкою світу і перемогла на Європейських іграх.

Друге місце дісталося Ользі Харлан - чемпіонці світу та Європи з фехтування.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко посів лише третє місце. Олександр Усик в рейтинг не потрапив.

Варто відзначити, що найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, несподівано, посіла низьке восьме місце. Серед українських футболістів кращий результат у півзахисника італійської Аталанти Руслана Малиновського. Він посів п'яте місце.

Раніше Politeka повідомляла, що український ФК "Динамо" потрапив до п'ятірки рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи.

Портал Transfermarkt в Twitter опублікував список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд.

Перше місце в рейтингу зайняла "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем привів у спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.