Поліцейські зупинили машину відомого боксера Олександра Усика.

Момент зупинки записали на камеру друзі Усика, які знаходилися з ним в машині. На самому початку молодий чоловік заявляє, що зараз на камеру потрапить унікальна ситуація: «Олександр Усик і співробітники поліції».

Як видно на відео, поліцейський зупиняє автомобіль і просить пред'явити документи. Схоже, правоохоронець не чекав, що побачить за кермом одного з найвідоміших українських спортсменів. Тому поліцейський виглядає трохи розгубленим, хоча і посміхається.

Коли боксер цікавиться, в чому причина зупинки машини, правоохоронець пояснює, що такі машини часто викрадають. Відзначимо, що в Усика Lexus.

Після перевірки документів, яка після такої незвичайної зустрічі, швидше була чистою формальністю, поліцейський скромно запитав, чи не може боксер з ними сфотографуватися. Це прохання викликало усмішку і сміх боксера.

Користувачі мережі активно коментують ситуацію.

«Пощастило Саньку, що Лексус не в угоні. А то б запакували його))))», «Мент опупел, не може він з такої причини зупинити», «Поліцейський звичайно лох. Напевно тепер лікті кусає. Адже міг би хоча б автограф попросити :)», «А чому мент не по формі, без головного убору?», «Порядно».

Одна з прихильниць звернула увагу на те, що Усик пристебнутий. Це говорить про те, що боксер відповідально ставиться до дотримання правил дорожнього руху.

«Країна знає своїх героїв!!! Пишаюся чемпіонами, які дотримуються правил дорожнього руху. Зауважте, в Усика пристебнутий ремінь!!! Олександр, Ви відповідальності приклад для нас!!! Поважаю ще більше!!!», - заявила дівчина.

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