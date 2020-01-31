Український голкіпер іспанського Ов'єдо Андрій Лунін став найкращим футболістом свого клубу в січні

Про це повідомляє офіційний Twitter спонсора Сегунди Fútbol Mahou. Кращого гравця обирали вболівальники шляхом голосування в цій соціальній мережі. Лунін провів всього три матчі в новому клубі, але вже зумів завоювати визнання вболівальників. За цей час український воротар пропустив 4 м'ячі.

У першому матчі аутсайдер другого по силі дивізіону Іспанії Ов'єдо на виїзді протистояв одному з лідерів Сегунди Альмерії. У першому таймі гравці Альмерії, незважаючи на те, що володіли ігровою перевагою, всього лише раз потурбували Луніна.

У другому таймі ситуація змінилася. На 62 хвилині за спірний фол був призначений пенальті у ворота «астурийців». Український воротар, який славиться вмінням відбивати 11-метрові, на цей раз не зміг взяти удар з точки. А на 73 хвилині матчу Андрій Лунін, на пару з захисником своєї команди стали «антигероями» матчу. Футболісти не змогли розібратися в простій ситуації, дозволивши супернику відібрати м'яч і забити другий гол.

Другий свій матч в основі «астурийців» Лунін провів проти Уэски. Його команда зіграла внічию 1:1. Ну і в останньому своєму матчі проти Жирони Ов'єдо також зіграв 1:1.

Раніше ми писали, що український голкіпер очолив рейтинг найдорожчих воротарів Сегунди. Після переходу в Ов'єдо, у другий за силою дивізіон Іспанії, Лунін став найдорожчим гравцем свого клубу. Відомий футбольний портал Transfermarkt оцінює українця в 3 мільйони євро.

Найближчий переслідувач з Ов'єдо - півзахисник Хоель Барсенас, якого оцінюють в один мільйон двісті тисяч євро. Крім цього, Лунін ділить перше місце з воротарем Райо Вальєкано Столі Димитриевски, серед найдорожчих голкіперів Сегунди. Варто відзначити, що в рейтингу найдорожчих воротарів Сегунди Лунін випередив голкіпера Расинга Люку Зідана, який розташувався на третьому місці.

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