Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, опублікувала новий відвертий знімок

Дівчина часто публікує гарячі знімки, чим привернула у свій Instagram вже більше 56 тисяч підписників, пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків блондинка позувала в рожевому боді на тонких бретельках.

Відвертий наряд обтягнув пишний бюст Ірини і підкреслив тонку талію.

Ірина встала в пікантну позу, виставивши пружну п'яту точку. До того ж красуня засвітила свої великі татуювання на руках і стегні.

Дружина колишнього динамівця закинула волосся набік і відкрила рот. На її обличчі виділялися пишні вії і пухкі губи. Загалом, Ірина виглядала дуже спокусливо.

Ірина в пості розповіла про уколи краси. Вона розповіла про біоревіталізацію, завдяки якій можна поліпшити стан шкіри за допомогою гіалуронової кислоти. Останню виробляє сам організм.

А ботокс - це препарат, який розслаблює м'язи.

"Тому, дауни, які мені пишуть про мій ботокс в губах, тепер повинні зрозуміти, що я б не змогла говорити, якщо б мені ввели туди токсин", - написала дружина футболіста.

"А тепер відповідь на питання, що хвилює деяких неосвічених людей) що ж Іра буде з тобою через років 10???😱 . Я буду молода, ах**нно - красива 40-річна жінка 😉🤝", - написала Ірина.

Тільки за 15 хвилин пост інстадіви заробив майже 1000 лайків та багато коментарів.

"Ірин, дівчинки підкладають диспорт, відгуки досить непогані. Про ботокс в губах реально розсмішила😂👍😂", "Як завжди немає слів, одна радість, що серед усього цього перенасичення одного разу знайшов сторінку такого ах**нної людини як бальзам на око і розум кожен день )) 🔥", "Супер пост, Ірина, молодчина, завжди Вас дивлюся великим інтересом і задоволенням", "Лексикон 🔥", "baby", "Скажіть будь ласка з якого віку ви почали робити всі ці процедури? І скільки вам років? Спасибі", "«Хвали мене, моя губка, а то я тебе вкушу» 🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

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