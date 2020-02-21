Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, часто ділиться відвертими знімками і один з крайніх випадків не став винятком

На фото блондинка позувала в білому боді, одне плече якого вона зняла, через що стали видні оголені груди, пише Politeka.net.

Дівчина притулила до оголеної принади гумку, з якою зазвичай займаються спортом.

Також, окрім боді, на красуні були гольфи з кольоровими смужками.

Морозюк сіла на коліна і розставила ноги. Волосся дівчина прибрала у високий хвіст і подивилася в камеру. Також на красуні - надіті навушники.

Ірина відкрила пухкі губи і подивилася в камеру з-під пишних вій.

Варто відзначити, що дружина екс-динамівця засвітила свої різні татуювання: "Ех, безсоромниця!"

В пості зірка Інстаграму розповіла про заняття сексом, замінивши його словом "кекс".

"Кекс - займає особливе місце в моєму житті.. і дуже важливе ..це неймовірний процес, під час якого 2 людини, стають одним цілим (як пазлики 😂) Тому і підхід у мене особливий", - написала Ірина.

За словами дружини футболита, у неї не може бути випадкових зв'язків. Це пов'язано з тим, що людина для неї повинна бути особливою.

Блондинка розповіла, що дуже гидлива: їй повинен подобатися запах чоловіка. Також вона хоче максимально довіряти людині. Крім того, Ірина виступає за те, що вона повинна відчувати чесну і справжню повагу до себе.

"Мені ніколи не був цікавий, банальний десерт 🤷🏼‍♀️ для таких випадків, я можу відкрити свій холодильник, дістати одну з моїх численних кекс-іграшок і під «цікаве кіно» його з'їсти 😂 А якщо вже хочеться чогось більше, то це має виглядати не як поїдання, а поглинання цього смачного, соковитого Кексу без жодних заборон і обмежень ) 💋

Любите один одного , поважайте і пожирайте кекси пару раз в день 😈💋", - написала Морозюк.

Один з користувачів мережі відповів:

"Як цікаво, а найголовніший пункт? Де ж він? Запах, довіра і т. д. це все підпункти, головний то де? 1. Якщо дозволить Коля.....🤪, все! 2. Якщо ти даєш поради, їсти кекс 2 рази в день, то як ти справляешся з цим?".

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

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